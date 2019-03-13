Европарламент назвал Россию основным источником дезинформации в Европе

Европарламент (ЕП) назвал Россию основным источником дезинформации в Европе. Об этом говорится в резолюции, за которую проголосовали депутаты Европарламента на заседании пленарной сессии.

В частности, в ней указывается на необходимость «повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России, которые являются основным источником дезинформации в Европе».

Также в резолюции предлагается преобразовать оперативную группу по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force в «полноценное подразделение» для борьбы с «российской пропагандой», сообщается на сайте Европейского парламента.

Ранее стало известно, что Европейский парламент перестал рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. Недовольство европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины начиная с 2014 года».