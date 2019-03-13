Шведский музыкальный сервис Spotify подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию

Шведский музыкальный сервис Spotify пожаловался на Apple в Еврокомиссию. Такое заявление в блоге компании сделал ее основатель и гендиректор Дэниел Эк.

С его слов, компания Apple в последнее время ввела в App Store правила, которые специально ограничивают выбор пользователей и душат инновации. Apple намеренно ставит в невыгодное положение разработчиков других приложений.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple презентует свои новые продукты 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния). Об этом сообщается в пригласительных открытках для журналистов. Мероприятие запланировано на 10.00 часов по местному времени, или 20.00 по мск. Слоган мероприятия — «Представление начинается!».