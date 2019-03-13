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Алина Загитова о своей новой произвольной программе: «Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое»

13:38, 13.03.2019 2
Алина Загитова о своей новой произвольной программе: «Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое»
Фото: vk.com

Олимпийская чемпионка и серебряная медалистка чемпионата Европы в Минске Алина Загитова поделилась мыслями в эфире японского телевидения о своей произвольной программе «Кармен».

«Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. Когда тренеры предложили мне «Кармен», я двумя руками за была.

Мне нравится все абсолютно — от выбора музыки до элементов вставленных, связки, заходы. Не могу выделить что-то одно».

Также фигуристка сравнила себя с героиней оперы Жоржа Бизе, отметив сходство характеров.

«Может, мы в чем-то с Кармен похожи. Я, наверное, иногда такая же резкая, вспыльчивая — в основном, когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому она у меня и не получается хорошо. Хорошо отразить эти эмоции», — сказала Загитова в эфире японского телевидения.

Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    Алиночка, наша прелестная девочка! Катайся всем нам на радость! Куз тимэсен! Субханалла!
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  • Анонимно 13 марта
    Желаю эмоции держать в кулачке, чтобы не мешали))).
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