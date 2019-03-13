Новости общества

08:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей западных районов Татарстана о сильном снегопаде

13:36, 13.03.2019
МЧС предупредило жителей западных районов Татарстана о сильном снегопаде
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий вечером 13-го и утром 14 марта.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время в западных районах Татарстана ожидается сильный снег.

Напомним, что сегодня, 13 марта, на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Максимальные температуры воздуха днем — от -3 до +2 градусов.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров