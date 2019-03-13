Новости экономики

08:48 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ООО «Афелия» из Набережных Челнов через суд хотят признать банкротом из-за долга более 167 млн рублей

16:15, 13.03.2019
ООО «Афелия» из Набережных Челнов через суд хотят признать банкротом из-за долга более 167 млн рублей
Фото: pixabay.com

ООО «Контакт», зарегистрированное в Елабуге, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ в отношении ООО «Афелия», зарегистрированного в Набережных Челнах, сообщается в системе «Электронное правосудие».

ООО «Афелия» через суд хотят признать банкротом, сумма исковых требований — 167 млн 64 тысячи 197 рублей 6 копеек.

ЭкономикаОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров