ООО «Афелия» из Набережных Челнов через суд хотят признать банкротом из-за долга более 167 млн рублей
ООО «Контакт», зарегистрированное в Елабуге, подало исковое заявление в Арбитражный суд РТ в отношении ООО «Афелия», зарегистрированного в Набережных Челнах, сообщается в системе «Электронное правосудие».
ООО «Афелия» через суд хотят признать банкротом, сумма исковых требований — 167 млн 64 тысячи 197 рублей 6 копеек.ЭкономикаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым