В Сети появилось видео ликвидации боевика в Самарской области

Фото: скриншот видео

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видеозапись спецоперации по ликвидации боевика в Самарской области. Ее приводит «РИА Новости».

Напомним, в Самарской области в ходе спецоперации, которая прошла сегодня ночью, ликвидировали планировавшего теракт бандита.

Боевик находился в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района. На предложение сложить оружие и сдаться властям злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В результате его нейтрализовали.

Бандит являлся сторонником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с боевиками, находящимися за рубежом.