В Минздраве РФ сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20%

За неделю с 4 по 10 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в среднем уменьшилась на 19,9%.

Показатель заболеваемости за отчетный период составил 661 случай на 100 тыс. человек, сообщается на сайте Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года жители России чаще всего приобретали лекарства для лечения заболеваний респираторной системы (самые распространенные — грипп и ОРВИ). По данным аналитической компании DSM Group, за январь продажи препаратов этой категории составили 17% от общего числа.