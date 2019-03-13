Главное к утру: закрытие Универсиады в Красноярске, возможные отставки губернаторов и «армейские навыки» Хабирова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру среды, 13 марта.

Президент России в ближайшее время начнет очередной цикл отставок губернаторов. По информации собеседников «Проекта» в Кремле, на совещаниях в АП обсуждалось, что будут уволены от двух до шести глав регионов. Окончательное число будет зависеть от решения руководства страны.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поучаствовал в совещании у полпреда президента РФ Игоря Комарова по диверсификации предприятий ОПК в Ижевске. Также в перерыве Хабиров пострелял из оружия концерна «Калашников», тем самым, по его словам, «вспомнив армейские навыки».

Также Хабиров заявил, что подтопление недействующего карьера в Сибае идет по плану. Планируется, что работы завершатся 26 марта.

В Красноярске прошла официальная церемония закрытия зимней Универсиады-2019, которая состоялась в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск». Студенческие игры продолжались со 2 по 12 марта.

Власти Татарстана рассчитывают на инвестиции в ТОР региона в размере порядка 67 млрд рублей. Предполагается создание более 17 тысяч рабочих мест.

Интернет-компания «Яндекс» полностью выкупила кипрскую Znanie Company, которая владеет TheQuestion. Подробности сделки стороны не раскрывают.