В Татарстане потеплеет до 2 градусов выше нуля

13 марта на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Синоптики прогнозируют днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Максимальные температуры воздуха днем — от -3 до +2 градусов. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 12 марта до 18 часов 13 марта. По информации Гидрометцентра РТ, на территории региона ожидается сильная гололедица на дорогах.