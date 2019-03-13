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В Татарстане потеплеет до 2 градусов выше нуля

04:32, 13.03.2019
В Татарстане потеплеет до 2 градусов выше нуля
Фото: mchs.tatarstan.ru

13 марта на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Синоптики прогнозируют днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Максимальные температуры воздуха днем — от -3 до +2 градусов. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 12 марта до 18 часов 13 марта. По информации Гидрометцентра РТ, на территории региона ожидается сильная гололедица на дорогах.

Общество Татарстан
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