Итоги дня: Минниханов в Ижевске, потери нефтяников от продажи топлива, законопроект о доплатах пенсионерам

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 марта.



Президент РТ Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Ижевск. Там он принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, посетил музей «Ижмаш».

Во второй половине дня он принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ и полномочного представителя президента России в ПФО. В ходе него секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о регионах ПФО с самыми плохими дорогами.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд рублей из-за заморозки цен на топливо и наличия демпфирующего механизма.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчет затронет более 4 млн человек.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил.

Госдума приняла закон, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие «цифровые права». Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Директором Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. На эту должность также претендовали Игорь Борисов, Зульфия Калимуллина, Сергей Нестеров и Рушан Сафин.