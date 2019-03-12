Итоги дня: Минниханов в Ижевске, потери нефтяников от продажи топлива, законопроект о доплатах пенсионерам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 марта.
Президент РТ Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Ижевск. Там он принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО, посетил музей «Ижмаш».
Во второй половине дня он принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ и полномочного представителя президента России в ПФО. В ходе него секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал о регионах ПФО с самыми плохими дорогами.
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов рассказал, что российские нефтяные компании с начала года потеряли 50 млрд рублей из-за заморозки цен на топливо и наличия демпфирующего механизма.
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении в России пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчет затронет более 4 млн человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Японии не касаются вопроса передачи Курил.
Госдума приняла закон, закрепляющий в Гражданском кодексе понятие «цифровые права». Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Директором Казанского цирка назначен сын бывшего руководителя Рамиль Шарифуллин. На эту должность также претендовали Игорь Борисов, Зульфия Калимуллина, Сергей Нестеров и Рушан Сафин.Общество
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