Ответственность за рассылку бомб в Британии взяла на себя ИРА

Террористическая группировка «Ирландская республиканская армия» (ИРА) взяла на себя ответственность за разосланные по почте взрывные устройства. Такие конверты получили аэропорты Лондона и Университет Глазго.

«Полиции Лондона и полиции Шотландии известно о попытке взять на себя ответственность за рассылку устройств, которые были доставлены в три здания на территории Лондона, а также в Университет Глазго 5 и 6 марта. Заявление о взятии ответственности поступило 11 марта одному из североирландских СМИ. В нем использовалось известное кодовое слово. Утверждается, что ответственность берет на себя ИРА», — цитирует ТАСС сообщение Скотленд-Ярда.

Британская полиция отмечает, что похожие конверты с маломощными взрывными устройствами ранее рассылались злоумышленниками, связанными с североирландскими террористами.

Также правоохранители отметили, что возможные террористы сообщили о пяти отправленных конвертах, а пока обнаружены только четыре.