Банк России выпустил памятную монету с изображением Крымского моста

Центробанк РФ выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине присоединения Крыма к России.

В сообщении регулятора сказано, что на оборотной стороне монеты изображен Крымский мост на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.

Отмечается, что монета имеет форму круга диаметром 25,0 мм, а ее тираж составляет 2 млн штук.

Ранее стало известно, что Банк России выпустит в обращение две памятные монеты, посвященные 100-летию образования Республики Башкортостан. Одна из монет является золотой, номинальной стоимостью в 50 рублей, вторая — серебряной, номиналом 3 рубля.