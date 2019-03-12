КФУ готов потратить на скульптуру с Толстым и Тукаем 7,5 млн рублей

Казанский федеральный университет (КФУ) объявил тендер на создание скульптурной композиции с Львом Толстым и Габдуллой Тукаем. Начальная стоимость контракта составляет 7,5 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, закупка будет проводиться в форме электронного аукциона.

Из технического задания следует, что композиция должна содержать три фигуры — Толстого и Тукая (высота 2 м), девочки (1,4 м) и подсолнуха. Также эти фигуры должны быть установлены на фоне раскрытой книги (3,5 м). Предполагается, что в книге будут указаны произведения русского и татарского писателей. У девочки в руках должны быть русский и татарский буквари, говорится в ТЗ. На подсолнухе также должны быть изображены буквы русского и татарского алфавитов.

Установить эту композицию КФУ планирует в холле здания Института филологии и межкультурной коммуникации, расположенного на улице Татарстана.

Напомним, что уже в апреле памятник Габдулле Тукаю откроется в Уфе. Скульптура появится возле театра «Нур».