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В 2018 году продажи БАДов через российские аптеки снизились впервые за восемь лет

12:13, 12.03.2019
В 2018 году продажи БАДов через российские аптеки снизились впервые за восемь лет
Фото: torange.biz

В 2018 году объем продаж биологически активных добавок (БАД) в России через аптеки составил 53,4 млрд рублей, или 326 млн упаковок. Об этом свидетельствуют данные DSM Group.

По сравнению с 2017 годом продажи упали на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% в упаковках. Это произошло впервые с 2010 года, пишет РБК.

По данным DSM Group, снижение продаж БАДов произошло из-за снижения доходов россиян и пристального внимания проверяющих органов к некоторым группам добавок.

Ранее стало известно, что в России в список популярного контрафакта попали биологически активные добавки и алкоголь.

ОбществоМедицина
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