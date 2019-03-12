В 2018 году продажи БАДов через российские аптеки снизились впервые за восемь лет

В 2018 году объем продаж биологически активных добавок (БАД) в России через аптеки составил 53,4 млрд рублей, или 326 млн упаковок. Об этом свидетельствуют данные DSM Group.

По сравнению с 2017 годом продажи упали на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% в упаковках. Это произошло впервые с 2010 года, пишет РБК.

По данным DSM Group, снижение продаж БАДов произошло из-за снижения доходов россиян и пристального внимания проверяющих органов к некоторым группам добавок.

Ранее стало известно, что в России в список популярного контрафакта попали биологически активные добавки и алкоголь.