Шведский аналитик назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен выразил мнение, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».

Таким образом, по его мнению, РФ продолжает стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего, сообщается на сайте института.

Кьеллен подчеркнул, что Россия «использует оставшийся после распада СССР технологический задел для внедрения средств радиоэлектронной борьбы».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти страны постоянно работают над укреплением армии и флота. При этом он подчеркнул, что все действия в этой области носят оборонительный характер.