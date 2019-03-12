Главное к утру: заседание Совбеза РФ в Ижевске, «Ашан» теряет выручку, дата открытия Казанского зоопарка

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру вторника, 12 марта.

Французский «Ашан» потерял в выручке в России после отказа работать по модели дискаунтера. По подсчетам аналитиков, в 2018 году она составила 306,4 млрд рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет в Ижевске выездное заседание Совета. На нем планируется обсудить вопросы национальной безопасности в регионах ПФО. Мероприятие пройдет сегодня, 12 марта.

В Минстрое Татарстана уточнили слова президента РТ Рустама Минниханова о скорой сдаче Казанского зооботсада «Река Замбези». Он должен открыться во второй половине этого года.

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявил о возвращении своего легендарного тренера Зинедина Зидана, который подписал новый контракт с клубом до июня 2022 года.

Армия России приступила к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ по созданию МТСС завершится в конце 2019 года. Система будет полностью готова к 2021 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности. Речь идет о мерах, направленных на защиту населения и окружающей среды.