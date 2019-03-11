Итоги дня: заседание Совета по предпринимательству, переплаты россиян за ЖКХ и рост долговой нагрузки

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 марта.

Рустам Минниханов в Казани провел заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ. В ходе него были подняты темы развития и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей. В частности, президент РТ Минниханов поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги больше 100% себестоимости. Для решения проблемы, по его мнению, следует принять закон об основах тарифного регулирования.

Первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор обеспокоен вновь начавшей расти долговой нагрузкой населения. Она отметила, что в качестве мер противодействия будет принят коэффициент долговой нагрузки.

В России в 2018 году вывод денежных средств за рубеж по сравнению с 2017 годом уменьшился на 24%. Кроме того, в прошлом году почти в два раза снизилось обналичивание денег в банковском секторе.

Бывший главред «Медузы» Иван Колпаков, который в ноябре прошлого года ушел в отставку после обвинений в харассменте, возвращается на свой пост c 11 марта. Кандидатуру Колпакова поддержали руководители всех подразделений «Медузы» и члены нового совета директоров.

В Татарстане с сегодняшнего дня закрыли все ледовые переправы, действующие в республике. Это связано с изменением структуры и толщины льда из-за потепления.

Башкирия и Татарстан попали в рейтинг самых замусоренных регионов России. Из регионов ПФО в топ-10 также вошли Нижегородская и Самарская области.