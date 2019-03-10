Татарстанская сноубордистка Милена Быкова выиграла этап Кубка мира. Это вторая победа вслед за Универсиадой
Российская сноубордистка Милена Быкова, выступающая за Татарстан во внутрироссийских соревнованиях, выиграла этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в швейцарском Скуоле.
В финальном заезде Милена Быкова вновь опередила победительницу Олимпийских игр и чемпионатов мира чешку Эстер Ледецкую. Напомним, Быкова уже выигрывала этап Кубка мира в Турции год назад, где так же оставила позади Ледецкую.
В малый финал пробилась еще одна россиянка — Наталья Соболева, но в борьбе за бронзовые медали уступила немке Шайне Лох.
Справка
Сноуборд. Кубок мира. Скуоль, Швейцария
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Милена Быкова (Россия).
2. Эстер Ледецкая (Чехия).
3. Шайне Лох (Германия).
4. Наталья Соболева (Россия)…
8. Мария Валова (Россия)…
13. Елизавета Салихова (Россия)…
15. Анастасия Курочкина (Россия).
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