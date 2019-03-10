Татарстанская сноубордистка Милена Быкова выиграла этап Кубка мира. Это вторая победа вслед за Универсиадой

Российская сноубордистка Милена Быкова, выступающая за Татарстан во внутрироссийских соревнованиях, выиграла этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в швейцарском Скуоле.

В финальном заезде Милена Быкова вновь опередила победительницу Олимпийских игр и чемпионатов мира чешку Эстер Ледецкую. Напомним, Быкова уже выигрывала этап Кубка мира в Турции год назад, где так же оставила позади Ледецкую.

В малый финал пробилась еще одна россиянка — Наталья Соболева, но в борьбе за бронзовые медали уступила немке Шайне Лох.