Северокорейские хакеры за два года похитили около $570 млн

По оценкам экспертов, в 2017—2018 годах хакеры из КНДР похитили около $570 млн. Специалисты считают, что за эти два года из Пхеньяна проводилось не менее пяти взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии.

Кроме того, КНДР могла использовать технологии блокчейна для обхода действующего в отношении нее санкционного режима, пишет японская Nikkei со ссылкой на доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР.

В то же время северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в документе.

Мессенджер WeChat, по данным комитета, стал еще одним средством, позволяющим КНДР осуществлять нелегальную торговлю в открытом море. В частности, посредством переписки в нем передавалась информация о координатах судов, с которых северокорейские катера затем перекачивали нефть или перегружали товары.