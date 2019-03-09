Новые виды жуков-долгоносиков назвали в честь Йоды и Чарльза Дарвина

На индонезийском острове Сулавеси ученые обнаружили 103 новых вида жуков-долгоносиков (Trigonopterus).

Один из видов зеленоватого цвета назвали в честь персонажа «Звездных войн» — Йода. Другой вид назвали именем основоположника теории эволюции Чарльза Дарвина.

Кроме того, три новых вида жуков-долгоносиков назвали в честь вымышленных персонажей комиксов, фильмов и мультфильмов. Самый большой жук получил имя Обеликса, другой — Астерикса, а самый маленький — Идефикса, передает RT.

Для того, чтобы обнаружить жуков, которые не превышают 3 мм в длину, ученым из Исследовательского центра биологии при Индонезийском институте естественных наук секвенировать ДНК всех пойманных на острове долгоносиков.

Автор исследования Раден Прамеса Наракусумо заявил, что работа еще не завершена и на острове могут быть найдены еще несколько неизвестных науке видов жуков-долгоносиков.



Ранее ученые обнаружили более 100 новых видов животных у берегов Тасмании. Исследователям удалось найти несколько новых видов омаров и крабов-шляпников, а также кораллов и моллюсков.