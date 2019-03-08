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МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице

13:33, 08.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 8 марта до 18 часов 9 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидаются метель, сильный южный ветер порывами до 15—20 м/с. Кроме того, местами на дорогах сохранится сильная гололедица, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Синоптики прогнозируют в конце дня на западе небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, днем порывы могут достигать 16 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят от -2 до -7°С.

Общество Татарстан
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