«Динамо-Казань» проиграло московскому «Динамо» во втором матче 1/4 финала чемпионата России

«Динамо-Казань» проиграло московскому «Динамо» во втором матче 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в Москве на льду СК «Крылатское» и завершилась победой хозяев со счетом 12:2.

Следующий матч четвертьфинальной серии пройдет в Москве завтра, 9 марта.

Напомним, что в первой игре плей-офф «Динамо-Казань» обыграло столичных одноклубников со счетом 4:2. Матч состоялся в Казани 5 марта и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.