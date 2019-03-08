Facebook будет бороться с рекламой непроверенных вакцин в соцсети

Facebook намерен бороться с рекламой, в которой содержится недостоверная информация о вакцинах.

Социальная сеть планирует снижать рейтинг групп и страниц, продающих данные вакцины, а также скрывать их из списка рекомендованных страниц и при поиске, говорится в официальном сообщении компании.

В рамках своей работы Facebook будет опираться на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook подал в суд за продажу лайков на компании в Китае.