Facebook будет бороться с рекламой непроверенных вакцин в соцсети
Facebook намерен бороться с рекламой, в которой содержится недостоверная информация о вакцинах.
Социальная сеть планирует снижать рейтинг групп и страниц, продающих данные вакцины, а также скрывать их из списка рекомендованных страниц и при поиске, говорится в официальном сообщении компании.
В рамках своей работы Facebook будет опираться на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook подал в суд за продажу лайков на компании в Китае.ТехнологииIT
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