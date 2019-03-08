Президент Финляндии принял отставку правительства
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в пятницу, 8 марта, попросил у президента Саули Ниинистё отправить кабмин в отставку.
Глава правительства согласился с просьбой премьера. При этом нынешний состав правительства продолжит работу до полного формирования нового кабинета министров, передает портал Yle.
Также сообщается, что политические перестановки проходят на фоне провальной реформы здравоохранения и системы социального обеспечения в Финляндии.
Напомним, ранее глава МИД Ирана объявил о своей отставке.ОбществоВласть
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