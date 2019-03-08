Тысячи женщин участвуют в забастовке феминисток в Испании

Феминистская забастовка началась во многих городах Испании по случаю Международного женского дня.

Первая акция прошла на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль в ночь на 8 марта. Более 200 женщин устроили «кастрюльный марш», в рамках которого они массово били в пустые кастрюли.

Кроме того, сегодня вечером в центре Мадрида стартует шествие в честь Международного женского дня и в поддержку феминистского движения, пишет ТАСС.

Всего в протестных мероприятиях участвуют около тысячи женщин.

Напомним, в 2017 году московская полиция задержала у Кремля феминисток за акцию к 8 Марта.