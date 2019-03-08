В Донбассе вступило в силу перемирие, приуроченное к 8 Марта

В Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, которое приурочено к Международному женскому дню.

Мероприятие согласовано Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе. Все участники противостояния на один день обязаны не участвовать в противостояниях.

Стоит отметить, что предыдущее перемирие, которое действовало с 29 декабря прошлого года, было приурочено к Новому году.

Напомним, ранее в Киеве предложили проверить украинцев на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР с помощью полиграфа.