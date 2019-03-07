Итоги дня: встреча Минниханова с женщинами-журналистами, штаб «ВКонтакте» в Казани и приговор экс-мэру Нижнего Новгорода

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 марта.

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня провел традиционную встречу с женщинами-журналистами накануне 8 Марта. «Реальное время» вело текстовую трансляцию встречи.

Также Минниханов поручил разместить коллекцию НКЦ «Казань» в новом музее. Он разместится в пустующем здании Казани, на ул. Баумана, 3. Здание 1780 года постройки является объектом культурного наследия, ранее здесь располагался городской магистрат.

Сегодня в столице Татарстана прошел IV Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО. На нем присутствовали Государственный Советник Минтимер Шаймиев и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Подробности выступлений — в материале «Реального времени»

В Казани открылся штаб «ВКонтакте». Главой штаба стала пиарщица Диляра Махиянова.



Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки, а также соучастии в похищении и пытках человека.



Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Выплаты повысят с 5,5 тыс. до 10 тысяч. Повышенное пособие начнут выплачивать с 1 июля.

Диана Сафарова, дочь руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, стала победительницей конкурса «Женщина года» в Татарстане в номинации «Культура и духовность». Мужчиной года в номинации «Мужчина-лидер» признали генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина. В номинации «Мужчина — благородное сердце» наградили военкома Нижнекамского района Фарида Мингариева.