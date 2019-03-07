Минниханов провел стрим с новым представителем «ВКонтакте» в Казани

Сотрудники соцсети «ВКонтакте» встретились сегодня с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он провел стрим, в котором успел похвалить представителя «ВК» в Казани Диляру Махиянову.

«А эта девушка — она суперперспективная, она — начальник всех начальников», — сказал Минниханов.

Предполагается, что официальные представители «ВКонтакте» будут консультировать местных авторов контента и СМИ, а также поддерживать интересные проекты. В рамках программы региональные представители будут анализировать особенности потребления медиа и создания контента в конкретном регионе, чтобы вносить соответствующие изменения в продукты компании.

