Итоги дня: конфликт Орешкина и Володина, перестановки в Болгарской академии, визит Минниханова в Чехию

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 марта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в парламенте и перенес выступление на конец марта или начало апреля. Сам Орешкин, комментируя ситуацию, заявил, что эмоциональность Володина связана с масштабностью задач и не очень хорошими показателями экономической динамики по итогам 2018 года.

Сегодня в Болгарской исламской академии сменили ректора. Место Рафика Мухаметшина занял башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. Также совет учредителей постановил упразднить должность президента БИА, которую занимал помощник президента РТ Камиль Исхаков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Чехию провел ряд важных встреч. Он побеседовал с министром сельского хозяйства Чешской Республики Мирославом Томаном, принял участие в 11-м заседании российско-чешской межправкомиссии, а также посетил Российско-Чешский бизнес-форум.

Строительство первого в России частного космодрома планируется в Нижегородской области. Изначально сообщалось, что в качестве площадки для его размещения также рассматривается Татарстан.



Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи. Она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара.

Кроме того, президент одобрил закон, который ограничивает размер исполнительского сбора для должников по ипотеке.

Минпромторг РФ расширил список автомобилей с повышенным налогом. Перечень увеличился до 1 193 моделей.

Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещение хостелов в квартирах. Потери малого бизнеса оцениваются в 4 млрд рублей.