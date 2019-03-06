Главное к утру: «Данафлекс» в Чехии, заочный арест подрядчика «Самара Арены» и новый KPI для госкомпаний

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру среды, 6 марта.

Российская компания «Яндекс» запустила сервис «Яндекс.Патенты» для поиска патентных документов. Всего в базу данных входит более 2,8 млн патентов и заявок, зарегистрированных в России и СССР с 1924 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его чешская коллега Марта Новакова запустили в Чехии завод татарстанской компании «Данафлекс». Объем прямых инвестиций в новое производство гибкой упаковки только на первом этапе составил порядка 40 млн евро. Завод позволит создать 180 рабочих мест.

В тот же день Минниханов встретился в Чехии с генеральным директором компании MSR Engines Мартином Шулой. Компания MSR Engines занимается разработкой и производством моторных серфов. Минниханов посетил производство, а также ознакомился с продукцией компании.

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал подрядчика строительства «Самара Арены» гендиректора «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича. Срок ареста составит 2 месяца с момента его задержания.

На месте снесенного торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово начали строить сквер. Пожар в «Зимней вишне» в Кемерово, случившийся 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. В августе строители с помощью тяжелой техники завершили снос основного здания ТРЦ.

Министерство финансов РФ предложило внедрить для руководителей стратегических акционерных обществ новый ключевой показатель эффективности (KPI). После введения нового KPI руководители госкомпаний не должны допускать потери средств в банках.