Суд заблокировал четыре клипа Хаски

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Советский суд Краснодара постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски.

Решение было принято в декабре 2018 года и касается клипов к песням «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», размещенных в сети «ВКонтакте» и на YouTube. Еще один клип «Иуда» должен быть заблокирован в соцсети, сообщила «Правозащита Открытки».

Согласно жалобе на клипы, в них есть изображения курящих людей, сцены насилия, поджогов и секса.



Стоит отметить, что на момент публикации видео были доступны,

Напомним, что в прошлом году видеохостинг YouTube заблокировал по требованию госорганов клип Хаски на песню «Иуда».