По инициативе Матвиенко на российском телевидении может появиться передача про историю женского успеха

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заговорила о необходимости создать передачу, посвященную истории успеха российских женщин, сообщает «РИА-Новости».

Матвиенко собирается обратиться в администрацию президента РФ с предложением о телепередаче. При этом она раскритиковала существующие «гламурные шоу» на ТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила каждый год измерять индекс счастья россиян. Она рассказала, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) перед тем, как правительство примет какое-то решение, проводят экспертизу. В ходе нее в министерстве счастья определяют будет ли лучше людям от инициативы, будут ли они более счастливы. Матвиенко подчеркнула, что нужно стремиться к тому, чтобы Россия была страной счастливых людей.