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Вячеслав Быков: «Могу ли я возглавить «Ак Барс»? Сейчас я не в Казани»

12:38, 05.03.2019 2
Вячеслав Быков: «Могу ли я возглавить «Ак Барс»? Сейчас я не в Казани»
Фото: dergava-sport.ru

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить «Ак Барс».

— Когда команда проигрывает, то начинаются разные слухи по поводу увольнения, это неуважение к заслуженному тренеру.

Могу ли я возглавить «Ак Барс»? Этот вопрос не ко мне. Сейчас я не в Казани. Мы работали в академии над проектом «Ак Барса» по развитию молодежного спорта в Татарстане, сейчас ждем решения руководства», — приводит слова Быкова Sport 24.

Напомним, что казанский клуб досрочно завершил сезон, уступив в первом раунде плей-офф Восточной конференции омскому «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Ждём решения руководства, надеюсь увидеть Быкова в Ак Барсе!
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  • Анонимно 06 марта
    Кирэге юк! :)
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