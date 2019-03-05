Вячеслав Быков: «Могу ли я возглавить «Ак Барс»? Сейчас я не в Казани»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, может ли он возглавить «Ак Барс».

— Когда команда проигрывает, то начинаются разные слухи по поводу увольнения, это неуважение к заслуженному тренеру.

Могу ли я возглавить «Ак Барс»? Этот вопрос не ко мне. Сейчас я не в Казани. Мы работали в академии над проектом «Ак Барса» по развитию молодежного спорта в Татарстане, сейчас ждем решения руководства», — приводит слова Быкова Sport 24.

Напомним, что казанский клуб досрочно завершил сезон, уступив в первом раунде плей-офф Восточной конференции омскому «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.