Минздрав РФ предложил ввести штрафы на неправильное лечение

Министерство здравоохранения РФ предложило ввести административную ответственность за несоответствие медпомощи клиническим рекомендациям. Штрафы будут достигать 70 тыс. рублей.

Согласно документу, ответственность должна наступать «за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи», передает ТАСС.

В случае неправильного лечения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму 10—20 тыс. рублей. Для юрлиц предлагается установить штрафы от 50 до 70 тыс. рублей.

Ответственность также предусматривается за неисполнение полномочий органов госвласти регионов в сфере охраны здоровья по созданию условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Согласно предложению Минздрава РФ, действия или бездействие должностных лиц в этой сфере «влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей».