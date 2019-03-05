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Минздрав РФ предложил ввести штрафы на неправильное лечение

10:16, 05.03.2019 3
Минздрав РФ предложил ввести штрафы на неправильное лечение
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство здравоохранения РФ предложило ввести административную ответственность за несоответствие медпомощи клиническим рекомендациям. Штрафы будут достигать 70 тыс. рублей.

Согласно документу, ответственность должна наступать «за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи», передает ТАСС.

В случае неправильного лечения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму 10—20 тыс. рублей. Для юрлиц предлагается установить штрафы от 50 до 70 тыс. рублей.

Ответственность также предусматривается за неисполнение полномочий органов госвласти регионов в сфере охраны здоровья по созданию условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Согласно предложению Минздрава РФ, действия или бездействие должностных лиц в этой сфере «влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей».

ОбществоМедицинаВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Да за ЭТО сажать нужно а не штрафы выписывать.

    У меня дочурке сестры бронхит лечили, которого небыло, температура 40 держалась неделю. А был гайморит после гриппа (диагноз сменили другие медики).

    От бронхита лечили (кололи антибиотики) по снимку, на котором патологий небыло (так было написано в описании снимка).

    Только сажать !!!
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  • Анонимно 05 марта
    Учитывая, что стандарты лечения, мягко говоря, недоработаны. А по оценкам европейских экспертов, имеют уровень С (плохо). У больных шансов остается мало (
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  • Анонимно 05 марта
    Штрафовать и отстранять от должности врачей необходимо в первую очередь за установку ошибочного диагноза. Начинают лечить от всего, а со временем выясняется неоперабельный рак. Необходимо среди врачей проводить тренинги для установки правильного диагноза и конечно во всех лечебных заведениях России иметь современную техническую возможность определения заболевания
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