Отец Децла рассказал о врожденном генетическом заболевании сына

Продюсер Александр Толмацкий рассказал, что его сын Кирилл Толмацкий (рэпер Децл) имел врожденное заболевание, которое стало причиной смерти.

Музыкант имел гипертрофическую кардиомиопатию. Наличие генетического заболевания выявили судмедэксперты, передают «РИА Новости».

Александр Толмацкий, добавил, что болезнь может долгое время не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет. По его словам, подобные инциденты происходят с молодыми спортсменами.

Напомним, Децл скончался в ижевском клубе 3 февраля этого года. Вчера стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти исполнителя.