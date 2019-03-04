Посол России в Лондоне ответил на обвинения в шпионаже

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, отвечая на обвинения британских СМИ в «шпионаже», заявил, что эту информацию журналисты могли сами проверить и убедиться в ее ложности «в одну минуту».

В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что посольство обсудит ситуацию в контактах с британскими властями.

«Но здесь ведь речь идет в данном случае о престиже Великобритании, о двусторонних отношениях. Как вообще можно выстраивать с этой страной отношения в условиях отсутствия политической культуры и, если хотите, элементарных журналистских приличий?», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее Яковенко назвал клеветой информацию, распространенную британской газетой Mail on Sunday, и потребовал извинений.