Итоги дня: приостановка выполнения ДРСМД, скандал со сливом вод в Волгу и открытие ледовой арены в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Документ приостановлен до устранения США «допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Жители жилого комплекса «Волжская гавань» в Казани и любители зимней рыбалки пожаловались, что вода в Волге около ЖК помутнела и стала дурно пахнуть. Приехавшие отобрать воду общественники возможной причиной называют нарушения, с которыми построили канализационную систему для жилого комплекса известного девелопера Андрея Белякова и бывшего депутата Казгордумы Валерия Калмыкова. Однако в «Водоканале» опровергают, что сточные воды ЖК попали в Волгу, а подъехавшие экологи не стали отбирать пробы и не нашли нарушений. Подробности в материале «Реального времени».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня открыл новую ледовую арену в Юдино. В ходе церемонии открытия президент РТ отметил, что объект был построен в кратчайшие сроки. По его словам, сейчас в республике имеется 44 ледовые арены. Кроме того, сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил центр спортивной подготовки Казанского училища олимпийского резерва, где ознакомился с работой школы волейбола имени Екатерины Гамовой.

Президент РФ Владимир Путин назначил Вадима Разумовского послом Российской Федерации одновременно в двух африканских государствах. Разумовский станет занимать должность посла РФ в Гвинее, а также в Сьерра-Леоне — по совместительству.

Министерство финансов РФ планирует внести в Налоговый кодекс (НК) шесть основных неналоговых платежей. А вот отдельный закон по таким сборам приниматься не будет.

Сегодня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждалась ситуация на рынке ипотечного кредитования. По мнению Набилуллиной, прошлый год «был очень хорошим». «Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов (в позапрошлом году было 2 триллиона), и ставки были достаточно низкими», — сказала глава ЦБ РФ.



Сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков назвал «скотобазой» жителей хрущевок. Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника, допустившего подобное высказывание. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что комиссия сочла такое поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли. Кроме того, в «Роскосмосе» принесли извинения всем, кого оскорбили высказывания сотрудника. Позже финансовый институт «Роскосмоса» — ФГУП «Организация «Агат» сообщил, что в ближайшее время уволит своего сотрудника Станислава Жаркова.

Префект территории «Старый город» в Казани Марат Усманов рассказал, что в этом году в реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство Старо-Татарской слободы в столице республики планируют инвестировать более 500 млн рублей.

ОАО «РЖД» намерено в ближайшее время разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы.

Утром 4 марта в собственном доме в Эссексе (Великобритания) обнаружили мертвым вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Музыкант умер на 50-м году жизни. Позже в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация, что Кит покончил жизнь самоубийством.