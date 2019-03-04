МЧС предупредило жителей Татарстана о метели и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о гололеде в период с 14 часов 5 марта до 10 часов 6 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, сегодня во второй половине дня и вечером, а также ночью и утром 6 марта на территории республики и в Казани ожидаются сильный ветер порывами 15—20 м/с, в отдельных районах метель и гололед, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, местами ожидается слабая метель. Ветер юго-западный. Температура воздуха в дневные часы составит от -2°С до -7°С.

