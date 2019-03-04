Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов

Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию.

Документ ограничивает возможность субъектов РФ самостоятельно принимать тарифы в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням таких тарифов.

Сейчас до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС, отмечается в материалах правительства РФ.

Инициатива ограничить право регионов повышать тарифы на электричество принадлежит ФАС РФ. Ранее проект получил одобрение со стороны Минэкономики и Минэнерго.