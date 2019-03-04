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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов

11:56, 04.03.2019 3
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов
Фото: pixabay.com

Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию.

Документ ограничивает возможность субъектов РФ самостоятельно принимать тарифы в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням таких тарифов.

Сейчас до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС, отмечается в материалах правительства РФ.

Инициатива ограничить право регионов повышать тарифы на электричество принадлежит ФАС РФ. Ранее проект получил одобрение со стороны Минэкономики и Минэнерго.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Почему растут тарифы на электроэнергию? Мы обвиняем правительство, президента, губернаторов. А Никита Кричевский рассказал, как это происходит на самом деле. Оказывается, бывшие чиновники службы по тарифам создали систему олигопольных организаций, которые занимаются обоснованием тарифов. К ним вынуждены обращаться региональные энергетические компании. А им говорят: поднимите цены на 9%. Потому что 10% ФАС не пропустит, а меньше нам не выгодно. И за обоснование такого повышения вы платите нам такую сумму. А не заплатите, возбудим против вас кампанию за монопольное повышение цен. Вот это конкретно, а не болтовня о повышении цен вообще. Понятно, за кем приходить в шесть утра с ордером на арест.
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    Анонимно 12 марта
    Кричевский правильно все рассказал. Это сговор бывших чиновников. Не нынешних. И очень маленьких. Только они и виноваты в росте тарифов на электроэнергию. Вы что? с кричевским вдвоем бредите!
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  • Blazkov Ilya 12 марта
    Пришел Кричевский и все объяснил на пальцах. А именно, зачем покупать его книгу)
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