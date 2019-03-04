Курс доллара упал на 17 копеек

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи упал на 17 копеек и составил 65,77 рубля.

Курс евро опустился на 15 копеек, достигнув 74,73 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,05%, до уровня в 2479,31 пункта. Индекс РТС опустился на 0,24% и составил 1184,47 пункта.

Напомним, ранее экономист спрогнозировал «Реальному времени», что курс доллара к рублю будет находиться в интервале 65,5—66,5 рубля за 1 доллар.