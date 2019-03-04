И. о. первого вице-премьера Забайкальского края назначен Евгений Орачевский
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил Евгения Орачевского и. о. первого вице-премьера края. Об этом он сообщил в понедельник, 4 марта, на оперативном совещании с региональными властями.
По словам Орачевского, губернатор устроил ему личную встречу с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, после чего он убедился в том, что «на данный момент определенно существует федеральный курс на развитие Забайкалья».
«Вся наша команда будет работать только на положительный результат», — цитирует Орачевского пресс-служба администрация региона.
На новую должность Евгений Орачевский назначен на срок полномочий главы Забайкальского края. В рамках последней должности он являлся министром экономического развития Иркутской области.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики.ОбществоВласть
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