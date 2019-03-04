И. о. первого вице-премьера Забайкальского края назначен Евгений Орачевский

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил Евгения Орачевского и. о. первого вице-премьера края. Об этом он сообщил в понедельник, 4 марта, на оперативном совещании с региональными властями.

По словам Орачевского, губернатор устроил ему личную встречу с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, после чего он убедился в том, что «на данный момент определенно существует федеральный курс на развитие Забайкалья».

«Вся наша команда будет работать только на положительный результат», — цитирует Орачевского пресс-служба администрация региона.

На новую должность Евгений Орачевский назначен на срок полномочий главы Забайкальского края. В рамках последней должности он являлся министром экономического развития Иркутской области.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев займется развитием российской Арктики.