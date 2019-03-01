Итоги дня: стрельба в Нижнем Новгороде, зарплаты чиновников РФ в 2018 году, угроза Лукашенко

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 марта.

В Нижнем Новгороде сегодня неизвестные открыли стрельбу из машины, прохожие бросились врассыпную, некоторые укрылись в ближайшем здании школы. Известно об одном пострадавшем, который получил касательное ранение в плечо. В итоге подозреваемых задержали.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может перестать закупать нефть у России, если та не компенсирует потери от налогового маневра. По его словам, Белоруссия в случае отказа Москвы после модернизации нефтеперерабатывающих заводов начнет покупать нефть «со стороны». Лукашенко отметил вероятность, что после переработки «чужой нефти» на белорусских НПЗ она может попасть и на российский рынок.

В январе 2018 года рост реальных зарплат россиян в годовом выражении снизился до 0,2%. Этот показатель уменьшился до минимума с середины 2016 года.

Россия и США договорились о снижении цен на визы для россиян. С понедельника, 4 марта, все виды виз вновь будут стоить $160, как до повышения цен.

Счетная палата заявила, что особые экономические зоны показали свою неэффективность в целях развития экспортных поставок за пределы ЕАЭС. Такой вывод СП сделала по итогам анализа потока ввозимых и вывозимых товаров резидентами ОЭЗ.

Росстат сообщил, что в 2018 году средняя зарплата чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства РФ — 240,3 тыс. рублей.

Сегодня обвиняемому в получении взяток на 880 тыс. рублей бывшему главе исполкома Чистополя Александру Заиконникову продлили срок домашнего ареста до 7 апреля. Дополнительный месяц запросило следствие, чтобы завершить расследование. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Нафтогаз» рассказал о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Такое заявление сделал глава компании Андрей Коболев. Он отметил, что «решение положительное». Компания, в свою очередь, смогла доказать, что Россия как государство виновна в потере активов в Крыму, а значит, должна ответить за это.

Также в пятницу по подозрению в покушении на мошенничество в Казани взят под стражу Рустем Абдуллин, гендиректор АО «Роял Тайм Групп». По версии ГСУ МВД, подозреваемый и еще несколько человек пытались инициировать отчуждение имущества на 158 млн рублей путем фальсификации документов, представляемых в арбитражный суд.

Эксперты Следственного комитета РФ назвали причину гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Следователи установили, что уровень подготовки туристов был слишком низок для подобного зимнего горного перехода. Кроме того, немаловажной причиной гибели группы Дятлова стали погодные условия, а также отсутствие необходимой экипировки и карты местности у туристов.