В Казани изменится схема движения автобуса №62

В Казани с 15 марта изменится маршрут автобуса №62 от проспекта Победы до Осиново.

Теперь он будет следовать по маршруту «Магазин IKEA — Осиново», сообщает пресс-служба мэрии города.



В прошлом году уже меняли схему движения автобуса №62 — тогда маршрут продлили до поселка Осиново для удобства жителей ЖК «Салават купере». Однако из-за увеличения протяженности маршрута и, как следствие, увеличения интервала движения автобусов стали поступать жалобы.

Еще одной причиной стало уменьшение пассажиропотока на маршруте из станций метрополитена «Проспект Победы» и «Авиастроительная».

Ранее комитет по транспорту исполкома Казани переименовал остановку «Ул. Халитова» около дома по адресу: Сибирский тракт, 34а. Она получит название «Ул. Академика Арбузова».