В ХМАО задержали боевиков, планировавших серию терактов и убийств

В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны три человека, которые планировали серию терактов, а также убийство полицейских.

Отмечается, что члены ячейки разделяли идеологию «международной террористической организации» и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.

Боевики снимали квартиры в Сургуте и Пыть-Яхе, где обсуждали планы по нападению на объекты жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка.

Двоих боевиков задержали в начале и середине февраля. Позднее была установлена личность третьего, после чего он был задержан, сообщили в МВД.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты Макарова с патронами, самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также взрыватели фабричного изготовления.

Задержанных отправили под арест, возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее в Дагестане в ходе боя нейтрализовали троих боевиков. В их машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы.