В первый день весны в Татарстане ожидаются плюсовые температуры

Сегодня, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также синоптики прогнозируют метель и гололед.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный до сильного, местами порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем столбик термометра будет колебаться от -3°С до +1°С. В Казани температура будет меняться в пределах от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах — от 0°С до -3°С.