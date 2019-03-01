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В первый день весны в Татарстане ожидаются плюсовые температуры

04:23, 01.03.2019
В первый день весны в Татарстане ожидаются плюсовые температуры
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 1 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Также синоптики прогнозируют метель и гололед.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный до сильного, местами порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем столбик термометра будет колебаться от -3°С до +1°С. В Казани температура будет меняться в пределах от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах — от 0°С до -3°С.

Общество Татарстан
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