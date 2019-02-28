Росреестр собирается запретить перепродажу сведений из ЕГРН третьим лицам

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Росреестр вместе с Минэкономразвития собирается внести законодательные поправки, чтобы запретить перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости третьим лицам, сообщает «Интерфакс».

Такое заявление сделал замглавы Росреестра Андрей Приданкин. Поправки в федеральный закон уже подготовлены, речь в том числе об уточнении механизма административной ответственности за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что перед Росреестром стояла задача внедрить информационную систему ведения госреестра недвижимости к августу 2018 года, но ведомство с задачей не справилось, считают в Счетной палате. Стоимость разработки программы к моменту проверки Счетной палаты составила 1,9 млрд рублей.