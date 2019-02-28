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Минтруд РФ опроверг информацию о массовых увольнениях весной

09:45, 28.02.2019
Минтруд РФ опроверг информацию о массовых увольнениях весной
Фото: pixabay.com

В Министерстве труда РФ сообщили, что информация о массовых увольнениях весной этого года не соответствует действительности.

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная.

В министерстве добавили, что динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, передает ТАСС.

Ранее «Известия» сообщили, что весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек. При этом больше всего увольнений может произойти в автомобилестроении, а также транспортной и банковской отраслях.

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