Минтруд РФ опроверг информацию о массовых увольнениях весной

В Министерстве труда РФ сообщили, что информация о массовых увольнениях весной этого года не соответствует действительности.

В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная.

В министерстве добавили, что динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, передает ТАСС.

Ранее «Известия» сообщили, что весной 2019 года под сокращения могут попасть 115,7 тысячи человек. При этом больше всего увольнений может произойти в автомобилестроении, а также транспортной и банковской отраслях.