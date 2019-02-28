Госсовет Татарстана может изменить действующий закон о митингах

Депутат от «Единой России» Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана.

Согласно поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам, пишет «Коммерсант».

Также парламентарий предложил сократить расстояние с 50 до 10 м на проведение публичных мероприятий возле зданий госорганов и местных властей. При этом новые правила не должны распространяться на территории возле прокуратуры, консульств, культовых сооружений, медицинских и образовательных учреждений.

Ранее Госдума РФ обязала организаторов уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки.



