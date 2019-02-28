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Госсовет Татарстана может изменить действующий закон о митингах

08:43, 28.02.2019 5
Госсовет Татарстана может изменить действующий закон о митингах
Фото: realnoevremya.ru

Депутат от «Единой России» Ильдар Шамилов внес в Госсовет РТ проект изменений в закон о митингах, действующий на территории Татарстана.

Согласно поправкам, планируется запретить проведение акций на территориях, прилегающих ближе чем на 25 метров к жилым и многоквартирным домам, пишет «Коммерсант».

Также парламентарий предложил сократить расстояние с 50 до 10 м на проведение публичных мероприятий возле зданий госорганов и местных властей. При этом новые правила не должны распространяться на территории возле прокуратуры, консульств, культовых сооружений, медицинских и образовательных учреждений.

Ранее Госдума РФ обязала организаторов уведомлять об отмене митингов не позднее, чем за сутки.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Сразу бы прописали, что митинги можно проводить только в лесу.
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  • Анонимно 28 февр
    Демократия "усовершенствуется"! Требования к ней все более ужесточаются! Скоро вообще запретят что-либо говорить и отстаивать свои права !
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  • Анонимно 28 февр
    Митинги - это неудобное для властей выражение недовольства народа. Итак несчастным обворованным вкладчикам Интехбанка и Татфондбанка предоставляют место для митинга только в парке Петрова, а не в центре! Люди далеко и проблема далеко!!!
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  • Анонимно 28 февр
    Хорошо, потом ещё лучше будет...если доживут - доживающие...
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  • Анонимно 02 марта
    Эти изменения в Законе о митингах случайно не связаны с банкротством Татфондбанка и Интехбанка ? Вкладчики -физ.лица вынуждены собираться на митингах, так как им до сих пор не вернули полностью их деньги, а из конкурсной массы выплачена лишь малая часть !
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