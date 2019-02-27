Главное к утру: продажа российских активов Gunvor, обещание Бречалова и арест новых фигурантов по делу Арашуковых
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру среды, 27 февраля.
Нефтетрейдер Gunvor, одним из основных акционеров которого ранее был Геннадий Тимченко, может продать часть активов в России. Таким образом компания рассчитывает оптимизировать финансовые потоки. В частности, трейдер рассматривает возможность продажи 26% в нефтепродуктовом терминале в российском порту Усть-Луга.
По итогам 2018 года прибыль промышленных предприятий Башкирии составила 222,7 млрд рублей. Объем промпроизводства вырос на 18%, до 1,7 трлн рублей. При этом индекс промышленного производства поднялся на 3,4%.
Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал, что ледовый дворец «Ижсталь» в Ижевске должен быть реконструирован до 2020 года. Работы планируется начать уже в этом году.
Руководство уфимского ХК «Салават Юлаев» утвердило в должности гендиректора Александра Курносова. Он официально занял пост 26 февраля. Известно, что карьеру Курносов начинал еще в охране первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. При Рустэме Хамитове он занимал должность начальника отдела протокола администрации главы РБ. Уже оттуда он перешел в руководство «Салавата Юлаева».
Оперативники и следователи задержали еще двух подозреваемых проходящих по делу Арашуковых. Ими оказались бывший генеральный директор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов и и. о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.
Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в предметный рейтинг мировых вузов QS World University Rankings by Subject 2019. При этом он показал рост только по двум пунктам, тогда как по пяти опустился.Общество
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