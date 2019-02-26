Суд приговорил экс-сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» суммарно к 36 годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил бывшего главу Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергея Михайлова и экс-главу отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. Они обвинялись в госизмене.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф «Секретно», передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Михайлову и Стоянову предъявили обвинения в госизмене в пользу США.Происшествия
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